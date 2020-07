Landwirtschaft : Trockenheit macht der Landwirtschaft zu schaffen

Kaifenheim (red) Mit dem dritten Trockenjahr in Folge haben vor allem Rinder haltende Betriebe große Probleme. „Im gesamten Frühjahr lag die Niederschlagsmenge um 41 Prozent unter dem langjährigen Mittel.

Nur der Niederschlagsverteilung ist es zu verdanken, dass es bei Getreide und bei Raps keine Missernten gab. Die auf Futter angewiesenen Betriebe benötigen aber mehrere Grünschnitte, die teilweise katastrophal ausfielen“, machte der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Horper, während der Erntepressekonferenz in der Raiffeisen Waren-Zentrale in Kaifenheim deutlich. Dabei sei die Regenverteilung regional sehr unterschiedlich ausgefallen, sodass vor allem der Westen von Rheinland-Pfalz in besonderer Weise unter der Trockenheit leide. Das „Hauptsorgenkind“ der Ernte 2020 sei der schlechte Grünschnitt für die Rinder haltenden Betriebe.