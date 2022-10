Weinwirtschaft : Der Regen kam für den Riesling zu spät

Weinlese an der Mosel bei Briedel: Qualitativ sprechen die Winzer von einem „guten Weinjahrgang“. Beim Riesling liege das Gros der Ernte im Bereich von Qualitäts- und Kabinettweinen. Foto: TV/Moselwein e.V. /Foto: Christian Marmann

Bernkastel-Kues Die Erntebilanz im Weinbaugebiet Mosel zeigt Sonne und Schatten: Die Menge liegt unter dem Durchschnitt, die Qualitäten sind zufriedenstellend bis gut.

Was für ein Weinjahrgang: Mehrere Monate, mitten in der Vegetationsperiode, extreme Trockenheit, die den Reben zusetzte und dann erst im September der so lange ersehnte Regen. Die Bilanz des Weinjahrgangs 2022 fällt durchwachsen aus. Dabei wäre ein überragender Jahrgang möglich gewesen.Bei der Herbstpressekonferenz der Weinwerbeorganisation Moselwein e.V. gestern in Bernkastel-Kues bilanzierte Geschäftsführer Ansgar Schmitz: „Der im September einsetzende Regen kam für den Riesling, die wichtigste Rebsorte an Mosel, Saar und Ruwer, zu spät.

Wären die Niederschläge drei oder vier Wochen vorher gekommen, hätte 2022 als herausragender Jahrgang in die Annalen eingehen können.“ Eine sehr späte Lese – in der Hoffnung auf höhere Mostgewichte – hat sich in diesem Jahr kaum gelohnt.

EXTRA Wein-Erntemengen Mosel 2015 bis 2022 2022: 690.000 Hektoliter (geschätzt); 2021: 731.000 Hektoliter; 2020: 832.000 Hektoliter; 2019: 624.000 Hektoliter; 2018: 908.000 Hektoliter; 2017: 534.000 Hektoliter; 2016: 698.000 Hektoliter; 2015: 751.000 Hektoliter.

Aber es gibt auch positive Nachrichten: Die an der Mosel in den vergangenen Jahren verstärkt angebauten Burgundersorten sind die Gewinner.

Die Menge: Sie fällt in diesem Jahr mit geschätzten 690.000 Hektoliter unterdurchschnittlich aus. Das sind sieben Prozent weniger als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Bemerkenswert: Der Durchschnittsertrag beim Riesling liegt mit 80 Hektolitern pro Hektar nur wenig unter dem des Müller-Thurgau (90 Hektolitern pro Hektar).

Die Qualitäten: Sie sind beim Riesling überwiegend im Qualitätswein- und Kabinettbereich. Spät- und Auslese sind eher die Ausnahmen. Die Mostgewichte liegen beim Riesling im Schnitt bei 70 bis 80 Grad Oechsle, beim Müller-Thurgau bei 80 Grad Oechsle, beim Elbling bei 75 Grad Oechsle und bei den Burgundersorten Spätburgunder, Weißburgunder und Grauburgunder bei 90 Grad Oechsle.

Krankheiten wie der gefürchtete Peronosporapilz, spielten im Gegensatz zu 2021 in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit kaum eine Rolle.

Wie sich die Situation auf dem Verbrauchermarkt entwickeln wird, ist noch ungewiss. Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass im Inland wegen der Geldentwertung und der hohen Energiepreise sich die Verbraucher beim Weinkonsum zurückhalten werden. Dagegen steht allerdings eine sehr positive Entwicklung auf den Exportmärkten.

Etwa ein Drittel des Moselweins wird von Winzern direkt vermarktet, zwei Drittel von den Kellereien und der Winzergenossenschaft. Weinmoste des neuen Jahrgangs werden derzeit mit einem Euro pro Liter für den Riesling, und 90 Cent für einen Liter Most für Elbling, Müller-Thurgau sowie weiteren Sorten gehandelt. Der Präsident des Weinbauverbandes Mosel, Walter Clüsserath, sieht dieses niedrige Preisniveau mit großer Sorge. Er rechnet damit, dass viele ältere Fasswein-Winzer ihre Betriebe aufgeben und in der Folge auch die Rebflächen an der Mosel weiter zurückgehen werden.

Dieses Jahr bescherte den Winzern gesunde, reife Trauben, wie hier bei der Lesen in Erden. Foto: TV/Winfried Simon