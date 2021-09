Verbraucher : Urteil: Fast alle Autokredite rechtswidrig

Trier/Luxemburg Europäischer Gerichtshof in Luxemburg ermöglicht Verbrauchern, Darlehen ohne finanzielle Verluste zu kündigen. Ein Trierer Anwalt sagt, das das bedeutet.

Der Trierer Rechtsanwalt Christof Lehnen spricht von einem Hammer. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg habe ein bahnbrechendes Urteil gefällt, sagte Lehnen unserer Redaktion. Die Luxemburger Richter haben am heutigen Donnerstag entschieden, dass deutsche Autokredite, die beim Autokauf etwa über Banken der Hersteller abgeschlossen sind, rechtswidrig sind (Aktenzeichen: C-33/20, C-155/20, C-187/20).

Grund: Die in den meisten Verträgen gewählten Formulierungen seien fehlerhaft, auch würden die Kunden nicht explizit darauf hingewiesen, dass sie den Kreditvertrag bis zu zwei Wochen nach Anschluss kündigen könnten. Ebenso bemängelten die Richter, dass die Kreditgeber – in den meisten Fällen handelt es sich um Autobanken – nicht in verständlicher Form auf mögliche Verzugszinsen oder auf die Konditionen für eine vorzeitige Rückzahlung der Restschuld hinwiesen. Es müsse in dem Kreditvertrag der zum Zeitpunkt des Abschlusses geltende Satz der Verzugszinsen in Form eines konkreten Prozentsatzes angegeben werden. Wörtlich heißt es in dem Urteil: Die Darstellung der Berechnungsmethode der Verzugszinsen müsse „für einen Durchschnittsverbraucher, der nicht über Fachkenntnisse im Finanzbereich verfügt, leicht verständlich sein und es ihm ermöglichen, den Verzugszinssatz auf der Grundlage der Angaben im Kreditvertrag zu berechnen“.