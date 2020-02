Finanzen : Rekordeinnahmen und Fahndungserfolge

Trier Wenn das Finanzamt Trier seinen Jahresbericht vorstellt, interessieren vor allem die spektakulären Fahndungserfolge. Doch das alltägliche Geschäft ist ebenso interessant: 2019 gab es beispielsweise einen Einnahmerekord.

Die Schwarzgeschäfte in der Weinbranche (Korkenfälle), Steuerhinterziehung im Trierer Rotlichtmilieu und bei Spielhöllen oder die Fahndungsfälle in der Schrottbranche: Das Finanzamt Trier konnte in diesen Bereichen 2019 spektakuläre Fahndungserfolge vermelden. In einem anderen Bereich, der in den vergangenen Jahren im Mittelpunkt stand, ist Ruhe eingekehrt. Der Vorsteher des Finanzamtes Trier, Michael Spira verkündete deshalb „das Ende des Jahrzehnts der Selbstanzeigen“. Von 2010 bis 2018 waren die Selbstanzeigen reuiger Steuerhinterzieher auf hohem Niveau. In den acht Jahren gingen beim Finanzamt Trier mehr als 2000 Selbstanzeigen ein, die 62 Millionen Euro in die Kassen spülten. „Im vergangenen Jahr war es eine mittlere zweistellige Zahl an Selbstanzeigen,“ erklärt Julia Köster (Ständige Vertreterin des Vorstehers). Der Austausch von Daten unter den europäischen Staaten trägt dazu einen Teil bei. Im vergangenen Jahr konnten erstmals die Informationen von ausländischen Behörden, unter anderem Luxemburg, für 2014 ausgewertet werden. Das sind etwa Renten, Arbeitseinkünfte aber auch Aufsichts- und Verwaltungsratsvergütungen. Damit können die Finanzbeamten auch rückwirkend nicht bezahlte Steuern aus ausländischen Einkünften einfordern. Dies brachte Mehreinnahmen von 2,4 Millionen Euro. Wohl Ende März werden dann die Daten für 2015 vorliegen und könnten ausgewertet werden. „Das führt zu mehr Steuergerechtigkeit“, erklärt Finanzamtschef Spira. Darum geht es auch bei den Steuerbetrügereien, wie der Überblick zeigt: