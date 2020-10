Regionale Wirtschaft : 62 Millionen Euro für das Türenwerk der Zukunft

Von der Bundesstraße 51 aus ist der Fortschritt beim Bau des Hochregallagers gut zu beobachten. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trierweiler Es ist eine der größten Investitionen, die ein Privatunternehmen in der Region in den vergangenen Jahren getätigt hat. Die Firmengruppe Borne baut für 45 Millionen Euro ihr Türenwerk aus und stellt diesem für 17 Millionen Euro gemeinsam mit einem Partner noch ein Kraftwerk zur Seite.

Die Geschwister Margret Borne-Müllerklein und Frank Borne investieren massiv in den Ausbau ihres Türenwerks in Trierweiler. Ein neues Hochregallager ist im Bau, die Logistik der gesamten Türenfabrik wird umgestellt, ein neues Zargenwerk aufgebaut, die Arbeitswege optimiert. Für 45 Millionen Euro entsteht so in Trierweiler sozusagen ein Türenwerk 4.0. Mit der hohen Investition wollen die Unternehmer die Kapazität des Türenwerks um 40 Prozent ausbauen. Bisher werden an dem Standort täglich 6000 Türen und 5000 Zargen hergestellt.

„Mit der Erweiterung wollen wir in der Produktion und im Qualitätsmanagement einen großen Sprung nach vorne schaffen“, sagt Margret Borne-Müllerklein. 2018 haben die beiden Geschäftsführenden Gesellschafter mit den Plänen für den Ausbau begonnen, im ersten Quartal 2021 soll schon alles laufen. Im Hochregallager werden zukünftig alle Vorprodukte zur Fertigstellung der Zargen gelagert. Von dort werden sie vollautomatisch auf selbst fahrenden Transportsystemen an den Produktionsstandort geliefert. „Bisher wird das Material noch aufwendig von einer Halle in die andere Halle gefahren. Mit dem neuen Hochregallager und dem fahrerlosen Transportsystem geht das dann automatisch“, erklärt Frank Borne.

EXTRA Die Borne Firmengruppe 1956 gründete Klaus Borne das Unternehmen als Bau- und Möbelschreinerei in Sirzenich (Landkreis Trier-Saarburg). Rund acht Jahre später spezialisierte sich Borne auf die Fertigung von Innentüren: Damals schaffte das Borne-Team rund 100 Türen am Tag. Nach Erweiterungen und Aufbau des Türenwerks in den 70er Jahren war der Bau des 20 000 Quadratmeter großen Borne Werks II im Industriegebiet Trierweiler-Sirzenich 1988 ein Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens. Mit der Inbetriebnahme des Mosel Türenwerks I (1995) und des Mosel Türenwerks II (1998) baute Borne kontinuierlich seine Kapazitäten aus. Das Lebensmotto des Unternehmensgründers haben auch seine Kinder verinnerlicht: „Aus Tradition dem Fortschritt verpflichtet.“ Heute werden am Standort Trierweiler täglich 6000 Türen und 5000 Zargen gefertigt. Rund 600 Mitarbeiter arbeiten hier. Nach Betriebserweiterung soll die Kapazität um 40 Prozent gesteigert werden. Zur Unternehmensgruppe gehören zudem zwei Möbelwerke in Polen. 2000 gründete die Familie Borne im polnischen Barlinek die Fabrik, 2002 und 2006 wurde das Werk in Westpommern noch jeweils erweitert. 2013 errichtete Borne das zweite Werk im polnischen Górzow, welches 2016 und 2019 erweitert wurde. In Polen stellen heute weitere 600 Mitarbeiter Fertigmöbel in Leichtbauweise her, die beispielsweise in allen Ikea-Märkten angeboten werden. Zudem betreibt das Unternehmen eine Stückgutspedition und ist mit der jüngsten Investition in ein regeneratives Wärmekraftwerk nun auch im Energiesektor unternehmerisch aktiv. Geleitet wird die Firmengruppe Borne von den beiden Geschäftsführenden Gesellschaftern Margret Borne-Müllerklein und Frank Borne. Sie verfolgen engagiert das Thema Nachhaltigkeit. Borne ist Mitglied im Energieeffizienz-Netzwerk Trier, einem Zusammenschluss von 14 Unternehmen aus der Region. Das gemeinsame Ziel: mit weniger Energie mehr leisten.

Zudem werden die Arbeitsprozesse in dem um 8000 Quadratmeter auf 17 500 Qudratmeter erweiterten neuen Zargenwerk neu aufgestellt und weiter optimiert. Alle Prozesse werden an der neuen Produktionsstätte dann digital laufen.

Damit sollen auch die Lieferzeiten für Spezialanfertigungen weiter optimiert werden. „Wenn wir derzeit noch Lieferzeiten von einigen Wochen für spezielle Aufträge haben, werden wir nach der Umstellung diese in wenigen Tagen liefern können“, erklärt Frank Borne. Die normale, standardisierte Tür gibt es für die Kunden schon kurz nach Auftragseingang.

Die Qualitätssicherung läuft in wenigen Wochen auch vollautomatisch. Alle Türen und Zargen werden zukünftig über Kamerasysteme gecheckt, bevor sie das Werk verlassen.

Für das Unternehmen ist diese Umstellung ökonomisch und ökologisch sinnvoll. „Wir setzen mit der Investition auf Nachhaltigkeit“, erklärt Frank Borne. Das zeigt sich auch an der zweiten hohen Millionen-Investition der Unternehmens-Gruppe.

Mit einem Partner, der Senne Energie GmbH aus Bielefeld, baut Borne ein Wärmekraftwerk. Eigens dafür haben die beiden Partner die Borne Energy gegründet, an denen jeder 50 Prozent hält. 17 Millionen investiert die neue Firma in das Kraftwerk, das mit den Industrierestholz aus dem Türenwerk befeuert wird. Die sogenannte 3-stufige ORC-Anlage (Organic-Rankine-Cycle) ist eine der modernsten Anlagen und dadurch, dass das anfallende Industrierestholz verfeuert wird, Co 2 -neutral.

Das Kraftwerk mit einer Wärmeleistung von 13 Megawatt und einer elektrischen Leistung von 2,6 Megawatt wird jährlich mit 24 000 Tonnen Industrierestholz (nicht allein von Borne) gefüttert. Das reicht aus, um etwa 4000 Haushalte mit Strom und rund 8000 Haushalte mit Wärme zu versorgen. Als erste Abnehmer für die Wärme stehen das Türenwerk und der Pizzahersteller Galileo in der Nachbarschaft bereit. Eine entsprechende Fernwärmeleitung wird derzeit verlegt. Das Kraftwerk soll schon in einigen Tagen ans Netz gehen. „Im November beginnen wir mit dem Probebetrieb, und schon im ersten Quartal nächsten Jahres geht es dann voraussichtlich in den Regelbetrieb“, erklärt Heinz-Josef Rodehuth, Borne-Partner und Geschäftsführer der Senne Energie GmbH. Wird im Sommer in den Unternehmen weniger Wärme benötigt, kann das Kraftwerk überschüssige Energie ins Stromnetz einspeisen. Die Senne Energie GmbH ist bei mehreren Heizkraftwerken in Deutschland Geschäftspartner und betreibt Heizkraftanlagen von einem bis 25 Megawatt Leistung.

Für Margret Borne-Müllerklein und Frank Borne ist die Investition auch ein riesen Schritt in die CO 2 -neutrale Produktion der Türenwerks. Dazu gehört auch die Digitalisierung des Verkaufsprozesses, die als nächstes für die Unternehmer auf dem Programm steht. Borne liefert seine Türen und Zargen an den Fachhandel und an Baumärkte unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Luxemburg. „Wir wollen unseren Kunden in Zukunft die Digitalisierung abnehmen. Ein Handwerker soll einfach über ein Tablet Aufmaße, Sonderwünsche, Farbe, Gestaltung eingeben können, und schon kann er seinen Auftrag digital einspeisen, er sieht Preise und den Liefertag. Das erleichtert ihm den Arbeitsaufwand ganz erheblich“, erzählt Frank Borne von weiteren Plänen.

So wird das neue Zargenwerk in Trierweiler nach der Fertigstellung aussehen. Foto: Borne Türenelemente

Haben über ihre Millionen-Vorhaben berichtet (von rechts): Frank Borne, Margret Borne-Müllerklein und Heinz-Josef Rodehuth. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

6000 Türen produziert das Unternehmen am Tag. Foto: Borne Firmengruppe