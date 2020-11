Veranstaltungswirtschaft : Events trotz Corona

Föhren Wie eine Firma für Veranstaltungstechnik einen Weg in der Krise gefunden hat und „Christmas Moments“- Fans hoffen lässt.

Anders bei Triacs im Industriepark Region Trier (IRT) in Föhren - ein Unternehmen, 2001 aus zweien entstanden, 20 Mitarbeiter, Riesenhalle, eine weitere sollte in diesem Jahr gebaut werden. Schon im März, als das Thema losging, wie Udo Treimetten die Pandemie nennt, als die Firma von Vollgas auf null ausgebremst wurde, haben er und sein Team umgeswitcht. Treimetten ist einer der beiden Geschäftsführer von Triacs, der Firma, die jährlich mit dazu beigetragen hat, dass Events Hundertausenden im Gedächtnis geblieben sind.

Zu langsam. Offenbar hatte er schon im März geahnt, dass er sich und der Firma weitestgehend selbst helfen muss, die Erfahrungen des Teams und das Equipment, das in meterhohen Regalen lagert, nutzen kann. Den Kopf nicht in den Sand stecken, sonst wird man von hinten überfahren, sei sein Lebensmotto, sagt Treimetten. Als die Stadt Trier Mitte März bekanntgegeben hatte, dass sich erstmals ein Einwohner der Stadt mit dem Coronavirus infiziert hatte, tüftelten bei Triacs bereits sechs Mitarbeiter an einem Livestream-Studio. In der großen Halle wurde es schnell gebaut.