Tabak : Führungswechsel bei Landewyck in Trier

Trier (sas) Seit Juli gibt es ein neues Geschäftsführer-Duo bei der Heintz van Landewyck GmbH in Trier: Robert (Bob) Guden (42) und Sven Müller (44). Zuvor war nach über 30 Jahren in dem Unternehmen und davon allein 18 Jahre als Geschäftsführer Hans-Josef (Hajo) Fischer in den Ruhestand gegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schwadorf

Fischers Ausscheiden in den Ruhestand war nach Unternehmensangaben von langer Hand geplant und ist Teil einer strategischen Neuausrichtung des Trierer Werks und seiner Verkaufsorganisation.