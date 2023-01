Fusionen von Banken : Wenn Banker gemeinsame Sache machen wollen - Ein Rückblick auf Fusionen in der Region

Trier/ Bitburg Gemeinsam klappt es besser: Diese Einsicht gilt zwar auch im Bankwesen – und ist Grund zahlreicher Fusionen gewesen – doch manchmal ist am Ende mit den Gemeinsamkeiten doch nicht so weit her.

Bei der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank hat man sich 2008 einmal die Mühe gemacht, so etwas wie einen Stammbaum aufzuzeichnen. Da ist dann nachzulesen, dass die 1901 gegründete Spar- und Darlehnskasse Bruch 1964 mit dem Dreiser Spar- und Darlehnskassenverein (von 1902) und dem Salmrohrer-Dörbacher Spar- und Darlehnskassen-Verein (von 1899) zur Raiffeisenbank Unteres Salmtal fusionierte.

Am Ende der Entwicklung stand die Fusion der Raiffeisenbank Bernkastel-Wittlich und der Vereinigten Volksbank AG zur Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG. Die wiederum fusionierte nahezu geräuschlos mit der Volksbank Hunsrück Nahe eG. Als dritte im Bunde kam gleich noch die VR-Bank Hunsrück-Mosel (Morbach) hinzu.

Man sieht, der Konzentrationsprozess im Bankwesen ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Die frühen Genossenschaftsbanken waren in den Anfangsjahren oft nur für eine Gemeinde zuständig. Mit der Zeit bildeten die kleinen Einheiten immer größere Verbünde, um gemeinsam etwas für die eigenen Genossen zu erreichen.

Nicht immer klappen Bankenfusionen beim ersten Anlauf

Wer nun aber denkt, dass solche Zusammenschlüsse immer geräuschlos über die Bühne gehen, der irrt. Bei der Volksbank Bitburg (inzwischen zur Volksbank Eifel fusioniert) hat es beispielsweise nicht immer im ersten Anlauf geklappt mir der Bankenhochzeit. Bereits 1997 sollten sich die Raiffeisenbank östliche Südeifel (RöS Dudeldorf) und die Bitburger Bank zusammenschließen. Alles war vorbereitet, nur die Genossen der RöS spielten nicht mit. In der entsprechenden Versammlung versagten die Vertreter der Mitglieder ihrem Vorstand die Zustimmung. Erst zwölf Jahre später fand man sich dann doch zusammen. Und auch die jüngste Fusion der inzwischen als Volksbank Eifel eG firmierenden Bank mit der Raiffeisenbank Irrel gelang erst beim zweiten Anlauf.

Wer nun denkt, dass solche Zusammenschlüsse nur bei den Volks- und Raiffeisenbanken nicht funktionieren, der irrt ebenfalls. 2008 scheiterte in letzter Sekunde die Fusion der Kreissparkasse Bitburg-Prüm mit der Sparkasse Trier. Zuvor war schon der Name für das neue Geldinstitut ausgehandelt und klar, wie künftig die Mehrheitsverhältnisse aussehen. 25,1 Prozent der neuen Anteile am Kreditinstitut sollte der Eifelkreis Bitburg-Prüm halten, 33 Prozent die Stadt Trier und 41,9 Prozent der Kreis Trier-Saarburg.

Was war geschehen? Die CDU hatte im Bitburg-Prümer Kreistag zu später Stunde durchgesetzt, dass dann doch die Bitburg-Prümer und die Sparkasse Vulkaneifel gemeinsame Sachen machen sollen. Grund für diese Entscheidung war wohl der Ärger darüber, dass der Stadtrat Trier kurz zuvor der Bitburger Flugplatz GmbH die Gefolgschaft versagt hatte. Von einer fliegerischen Nutzung in Bitburg ist heute nicht mehr die Rede. Und alle drei Sparkassen sind bis heute eigenständig geblieben.