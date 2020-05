Handel : Galeria Karstadt Kaufhof droht Kahlschlag an

Essen/Trier (hw/dpa) Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bereitet ihre Mitarbeiter auf Standortschließungen und einen weiteren Stellenabbau im Zuge des Anfang April eingeleiteten Schutzschirmverfahrens vor.

In einem Brief an die Mitarbeiter (liegt dem TV vor) berichtete die Unternehmensführung am Montag, der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz hätten klargemacht, dass es angesichts der Corona-Krise „leider auch zu Standortschließungen und dementsprechend auch zu einem Arbeitsplatzabbau kommen muss“. Nach Medienangaben sollen bis zu 60 der 170 Filialen geschlossen werden. „Welche Filialen überhaupt von einer Schließung betroffen sind, kann man jetzt noch nicht sagen“, erklärt der für die Region zuständige Verdi-Sekretär Alex Lauer dem TV auf Anfrage. In Trier betreibt die Gruppe insgesamt drei Häuser.