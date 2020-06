Kostenpflichtiger Inhalt: Galeria Karstadt Kaufhof : Tag der Entscheidung für Trierer Kaufhäuser

Die beiden Galeria Karstadt KAufhof Häuser in der Trierer Simeonstraße. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Der Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ein harter Sanierungskurs steht an. Heute will der Konzern mitteilen, welche seiner Häuser er dicht macht. In Trier bangen in drei Filialen rund 300 Mitarbeiter um ihre Zukunft.