Neue Entwicklung : Galeria will Filialen modernisieren – Hoffnung für die beiden Häuser in Trier?

Besteht noch Hoffnung für die Galeria-Filialen in Trier? Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Der Kaufhauskonzern Galeria will sich in Eigenregie sanieren und neu aufstellen. Dazu zählt auch ein neues Konzept für die Filialen. Womöglich kann davon auch der Standort Trier profitieren.

Wie geht es weiter mit den Galeria Kaufhof Filialen in Trier? Am Mittwoch hat das Amtsgericht Essen wie erwartet das Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung eröffnet. Das bedeutet, dass der insolvente Warenhauskonzern, der zwei Filialen in der Trierer Innenstadt hat, sich selbst sanieren kann. Und zu diesem Sanierungskonzept gehört, wie das Unternehmen mitteilte, auch, dass das Filialnetz neu strukturiert wird.

In der Mitteilung des Unternehmens heißt es: „Die Filialen werden in fünf Vertriebsregionen unterteilt. Diese erhalten mehr Eigenständigkeit in Bezug auf Prozesse, Abläufe, Sortimente, Personalplanung und -führung.“ Die Strukturen sollen demnach „effizienter mit den Abläufen der Zentrale, dem sogenannten Service Center, verzahnt sein“.

Bestehende Galeria-Filialen sollen modernisiert werden

Angekündigt, wird, dass das Filialnetz neu aufgestellt werden soll. Dazu verhandele das Unternehmen derzeit mit Vermietern. „Insbesondere von deren Zugeständnissen hängt vielfach noch ab, welche konkreten Filialen geschlossen, fortgeführt oder eventuell an einen Erwerber übertragen werden können.“

Alle weiter bestehenden Galeria-Filialen würden modernisiert und auf das neue Konzept umgestellt. Dazu zählt laut Galeria ein Sortiment, „das stärker auf die lokalen Bedürfnisse ausgerichtet ist“. Genannt wird eine kundenfreundliche Verzahnung von Mobile-, Online- und Filialkaufmöglichkeiten. „Die Attraktivität der Standorte wird durch die sinnvolle Einbindung weiterer kundenrelevanter Services wie Versicherungen, Schneidereien, Reinigungen oder Bürger-Services gesteigert.“ Die Filialen würden zudem „mit Hilfe eines attraktiven Gastronomie-Angebots zum lokalen Treffpunkt in der Innenstadt“.

Steht Trier auf der Schließliste der Warenhauskette?

Unklar ist, was das konkret für die beiden Häuser in Trier bedeutet. Zuletzt wurde bekannt, dass das Haus, in der sich die Galeria-Filiale in der Trierer Fleischstraße befindet, verkauft werden soll.

Eine Galeria-Filiale zu viel in Trier?

Vor zwei Wochen hatte die „Süddeutsche Zeitung“ zahlreiche Standorte veröffentlicht, die im Zuge der Sanierung der Warenhauskette verschwinden könnten. Dabei seien besonders die Städte betroffen, in denen gleich zwei Häuser nahe beieinanderstehen. Das ist nach dem Medienbericht an 13 Standorten der Fall, dazu gehört auch Trier.

1961 hatte der Kaufhof-Konzern das Kaufhaus Hägin in der Simeonstraße übernommen. Dazu gesellte sich das Anfang der Siebzigerjahre erbaute Horten-Kaufhaus in der Fleischstraße, das 1994 von Kaufhof übernommen wurde. 2008 erfolgte die Umbenennung des Kaufhof-Konzerns in Galeria Kaufhof, 2019 dann in Galeria Karstadt Kaufhof nach der Fusion beider Warenhäuser. Die Karstadt-Niederlassung in Trier ist aber 2020 geschlossen worden.