Schichtwechsel im Garten: Gartenkolumne: Wechselflor sorgt für farbenfrohe Blütenpracht

Barockgärten wie im Trierer Palastgarten machen es vor: Nah am Schloss, sorgen pompös gestaltete Bereiche für einen Hingucker. Die Blumenrabatten leben vom Farbenreichtum. Dasselbe Prinzip verfolgt man in Wechselflor-Beeten nah am Haus und auf Balkon- und Terrasse. Je nach Saison wird neu bestückt. Auf den Frühlingsflor folgt der Sommerflor. Aber was passiert mit den mehrjährigen Zwiebelblumen, die den Wechselflor für die erste Jahreszeit gestellt haben?