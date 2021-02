Getränke : Gerolsteiner will Position 2021 ausbauen

Die Glasflaschenabfüllung bei Gerolsteiner: In diesem Segment hat das Unternehmen kräftig zugelegt. Foto: TV/thorsten schmidtkord

Gerolstein Der Gerolsteiner Brunnen sieht sich trotz Corona-Krise gut in der Pandemie aufgestellt. 2021 will das Unternehmen durchstarten, auch mit eine Produktoffensive.

Der Gerolsteiner Brunnen hat nach eigenen Angaben die Corona-Pandemie und die damit verbundene Schließung der Gastronomie recht gut weggesteckt. Wie das Unternehmen mitteilt, ist der Absatz mit 7,6 Millionen Hektolitern nur geringfügig – minus 1,9 Prozent – gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Der Nettoumsatz des Unternehmens lag im Jahr 2020 bei 292 Millionen Euro (-3,3 Prozent).

Insgesamt steht die Branche unter Druck (siehe Extra). Der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser liegt bundesweit im Jahr 2020 bei 133,8 Litern und damit um 5,9 Liter geringer als im Vergleich zum Vorjahr.

EXTRA Mineralwasser-Absatz 2020 Der Absatz von Mineral- und Heilwasser der deutschen Mineralbrunnen verzeichnete im Jahr 2020 einen Rückgang um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bleibt jedoch mit rund 10,4 Milliarden Litern auf einem hohen Niveau. Auch der Gesamtabsatz der Mineralbrunnenbranche, der sich aus den Werten zu Mineralwasser, Heilwasser und Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränken berechnet, reduzierte sich, und zwar um 4,7 Prozent auf insgesamt rund 13,6 Milliarden Liter. Die Angaben beruhen auf einer ersten Hochrechnung des Verbandes Deutscher Mineralbrunnen e.V. (VDM).

Bei Gerolsteiner geht die Geschäftsführung die Herausforderung offensiv an: „Der Markt ist in Bewegung, und die sich daraus ergebenden Chancen wollen wir nutzen“, sagt Roel Annega, Vorsitzender der Geschäftsführung. Dies war im abgelaufenen Jahr etwa im Glas-Mehrweg-Sortiment so. Dort erzielte das Unternehmen ein starkes Wachstum und legte um fast zwölf Prozent zu. Auch im direkten Marktumfeld war 2020 für den Gerolsteiner Brunnen ein gutes Jahr.

Beim Kerngeschäft Mineralwasser habe man seine Marktführerschaft im vergangenen Jahr ausgebaut und liege mit einem Umsatz-Marktanteil von 9,4 Prozent (2019: 9,2 Prozent) weiter unangefochten an der Spitze der Markenmineralwässer in Deutschland, teilt das Unternehmen mit. Einen Vorteil sehen die Verantwortlichen in der Vulkaneifel in der Gebindevielfalt, „mit der alle Käufergruppen optimal bedient“ werden könnten. Der Mehrweganteil liegt bei 67 Prozent. Für Annega eine gute Ausgangslage: „Wir wollen 2021 mit der im vergangenen Jahr überarbeiteten Markenpositionierung durchstarten. Hinter der Botschaft ,Echte Kraft kommt aus der Natur’ steht eine klare Fokussierung auf die hohe Mineralisierung des Gerolsteiner Mineralwassers.“

Im Blick dabei auch der Ausbau der Erfrischungsgetränke.

Roel Annega: „Wir sehen noch großes Potenzial bei den Erfrischungsgetränken, die wir zukünftig gezielt ausbauen werden.“ Ab Juli sind fünf Klassiker aus dem Gerolsteiner Erfrischungsgetränkesortiment erstmals in der 0,75-Liter-Glas-Mehrwegflasche erhältlich, bereits seit Januar gibt es zwei „Leichte Schorlen“ in den Sorten Apfel und Apfel-Kirsche. Weitere Neueinführungen folgen im Laufe des Jahres. Viel Ehrgeiz legt der Brunnen in seine Nachhaltigkeitsziele, etwa mit dem Gerolsteiner Zukunftswald (85 000 neue Bäume gepflanzt) oder dem Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel der internationalen Klimaschutzpolitik.

Roel Annega, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Gerolsteiner Brunnen. Foto: TV/Gerolsteiner