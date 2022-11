Auszeichnungen : Es regnet Preise

Zwei Unternehmen aus der Region Trier sind jüngst vom Land Rheinland-Pfalz als attraktivste Arbeitgeber ausgezeichnet worden: Aus dem Handwerksbereich ist es Unternehmen GHS GmbH & Co. KG Druck- und Kopierlösungen aus Trier und aus dem Bereich der Dienstleistungen ist es die Trierer Mediaagentur Moccamedia. Warum sie geehrt wurden.

Beim in zweiter Generation familiengeführte Unternehmen GHS GmbH & Co. KG Druck- und Kopierlösungen aus Trier lobt das Ministerium vor allem den großen Wert des gemeinsamen Austauschs zwischen Führung und Beschäftigten, flache Hierarchien sowie eine große Diversität. „Dadurch kann sich das Unternehmen schnell an veränderte Bedingungen anpassen“, heißt es. Vor fast 30 Jahren gegründet, könne die Beschäftigten in einem Experimentierraum ihre Ideen ausprobieren und gegebenenfalls weiterentwickeln.