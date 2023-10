Gleichstellung Warum JTI für mehr als nur Jobs ausgezeichnet wird

Trier · Die deutsche Niederlassung des Tabakkonzerns JTI mit Standorten in Köln und Trier ist für ihre Bemühungen in den Bereichen Gleichstellung und gleiches Gehalt ausgezeichnet worden. Was die Zertifizierung durch die Wirtschaftsprüfer Ernst & Young aussagt:

05.10.2023, 16:02 Uhr

Bei JTI Germany mit Standort auch in Trier arbeiten rund 1800 Beschäftigte – zu gleichem Lohn bei gleicher Arbeit. Für seine Arbeit bei Diversität, Gleichstellung und Inklusion wurde das Unternehmen nun ausgezeichnet. Archiv-Foto: JTI/Erich Francois Foto: JTI Trier/Erich Francois/Erich Francois