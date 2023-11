Geld zu spät erhalten Nach Lohn-Panne für 15 000 Mitarbeiter – Globus zieht Konsequenzen

Exklusiv · An die 15 000 Beschäftigte waren in ganz Deutschland davon betroffen, als das Gehalt zum Monatsende nicht pünktlich aufs Konto floss. So geschehen im September. Jetzt hat Globus Konsequenzen daraus gezogen.

01.11.2023, 12:18 Uhr

Mitarbeiter bei Globus warteten Ende September auf ihren Lohn. Das soll sich nicht wiederholen, versichert die Geschäftsführung. Foto: Globus-SB-Warenhaus

Von Matthias Zimmermann

Der Schreck beim Blick aufs Gehaltskonto war groß: Denn eigentlich hätte der Lohn längst da sein müssen. Doch stattdessen klaffte da eine große finanzielle Lücke. Das Geld von Globus aus St. Wendel war wider Erwarten am Zahltag noch nicht da.