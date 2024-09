Firmenporträt Made in Bernkastel-Wittlich: Die Gartenpolster mit dem „gewissen Etwas“ (Fotos)

Die Geschichte von GO-DE beginnt bescheiden. Friedhelm Gorges gründete vor 35 Jahren das Unternehmen in einer kleinen Halle in Kröv mit nur sechs bis sieben Winzerfrauen, die in den Wintermonaten Auflagen für Bierzeltgarnituren nähten. Doch der Bedarf wuchs schnell, und so zog das Unternehmen bereits 1990 nach Zeltingen-Rachtig um und expandierte kontinuierlich.