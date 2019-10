Ausbildungsmesse in Trier mit Hunderte freie Stellen : Ein Tag mit Hunderten Chancen

Ausbildungsmesse in Trier mit Hunderte freie Stellen

Großer Andrang bei der 15. Auflage von "Dein Tag, Deine Chance - Ausbildung jetzt!" im IHK-Tagungszentrum in Trier. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trier Viele zufriedene Gesichter bei „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ Rund 500 Jugendliche und Eltern informierten sich bei 60 regionalen Ausbildungsbetrieben.

Für die Peter Mertes Weinkellerei ist die Herbstveranstaltung ein Pflichttermin. Personalchefin Jutta Braun: „Wir haben schon einige Kandidaten hier gefunden.“ Das Unternehmen mit 400 Mitarbeitern beschäftigt derzeit 22 Azubis und bildet in zehn verschiedenen Berufen aus. Für Kurzentschlossene bieten sich sogar für 2019 noch Chancen als Fachkraft für Lagerlogistik oder als Weintechnologe. Bei einem Sensorik-Test - in drei Weingläsern waren die Duftnoten Apfel, Pfirsich und Orange zu erriechen - konnten die Jugendlichen gleich testen, ob der Beruf etwas für sie ist.

Auch Andrea Otten von den Stadtwerken Trier (SWT) hatte eine Überraschung für Suchende. Als neuen Ausbildungsberuf gibt es diesmal die Fachkraft im Fahrbetrieb. „Die Problematik mit fehlenden Busfahrern ist bekannt. Wir bilden hier aus, das Angebot richtet sich an junge Menschen, die bereits 18 Jahre sind und an Quereinsteiger.“ Das Unternehmen hat derzeit in 13 unterschiedlichen Berufen 50 Azubis.