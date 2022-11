Gründerpreis : Trierer Pioneergeist ausgezeichnet: „Wir brennen für unsere Idee und sehen das Potenzial“

TRIER Mit nicht weniger als einer Weltneuheit sind die drei Trierer Christopher Petry, Rune Monzel und Lukas Roth in die Selbstständigkeit gestartet: TENTA VISION heißt ihr Unternehmen, das eine patentierte Produktentwicklung zur zerstörungsfreien Bauteilprüfung anbietet.

Ein kleiner schwarzer Kasten, etwa so hoch und so breit wie zwei aneinandergelegte Zigarettenschachteln: So sieht es aus, das Herzstück der TENTA VISION-Produktneuentwicklung. Dahinter verbirgt sich ein interferometrisches Hightech-Messgerät, ausgestattet mit rund 50 Einzelkomponenten sowie einer Laserkamera. Damit das lasergestützte Prüfsystem funktioniert, bedarf es zudem einer leistungsstarken Automationssoftware sowie eines PC, der die Prüfergebnisse in Echtzeit sichtbar macht.