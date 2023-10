Luftverkehr am Hunsrückflughafen Bald wieder vier Millionen Passagiere am Hahn? Das planen Triwo-Chef Adrian und Ryanair auf dem Hahn-Airport (Update)

Lautzenhausen/Trier · Der Flughafen Hahn ist ziemlich marode. Das sagt der neue Chef des Airports, Peter Adrian. Er will den Flughafen fit machen für die Zukunft und die Zahl der Passagiere und den Frachtverkehr erhöhen. Wie er das schaffen will und was Ryanair plant.

13.10.2023, 06:09 Uhr

Eine Ryanair-Maschine ist auf dem Hahn gelandet. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Der Flughafen Hahn soll fit gemacht werden für die Zukunft. Dazu gehöre eine grundlegende Sanierung des Terminals, sagte der Geschäftsführer des Airports, Peter Adrian, unserer Redaktion. Im Mai hatte er mit seiner Firma Triwo den insolventen Flughafen übernommen.