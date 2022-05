Ausbildung : „Meilenstein für das deutsche Handwerk“: Neues Bildungszentrum der HWK Trier eingeweiht (Fotostrecke)

Rund 200 Ehrengäste zollten dem Handwerk der Region Trier Respekt, als der neue Bildungscampus am Freitag eingeweiht wurde.

Für rund 44 Millionen Euro (Bund: 18,5 Millionen Euro, Land: 12,9 Millionen Euro, Eigenanteil: 12,5 Millionen Euro) ist ein neues Markenzeichen für die berufliche Aus- und Weiterbildung im regionalen Handwerk entstanden, das auch bundesweit seinesgleichen sucht: Denn es ist das erste Bildungszentrum in Passivhausbauweise, in dem „die Lehrlinge an der Bauhülle und der Photovoltaikanlage auf dem Dach das Gelernte gleich in der Praxis erleben können“.