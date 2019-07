Ausbildung : Handwerk sucht noch 600 Azubis

Trier Ausbildung im Handwerk startet im August. Kammer hilft beim beruflichen Einstieg.

In fast allen der gut 80 Handwerksberufe würden Betriebe sich über Bewerbungen von motivierten Jugendlichen freuen, weiß Kollmann: „Viele Betriebe im Lebensmittelhandwerk suchen noch Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer. Aber auch die Berufe KFZ-Mechatroniker, Maurer, Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Metallbauer bieten Jugendlichen sehr gute Chancen, um in diesem Jahr noch fündig zu werden.“ Wie klappt es vielleicht doch noch mit dem Wunschberuf, für den es bisher nur Absagen gegeben hat? Oder bietet das Handwerk berufliche Alternativen, die möglicherweise viel besser zum eigenen Profil passen?

Die HWK unterstützt junge Menschen dabei, den passenden Handwerksberuf zu finden. Darüber hinaus vermittelt die HWK Kontakte zu geeigneten Ausbildungsbetrieben. Dieser Service ist kostenlos. Wer auf eigene Faust nach Lehrstellen in der Region suchen möchte, kann die kostenfreien Online-Angebote der HWK unter t1p.de/tbqx sowie unter lehrstellen-radar.de nutzen. Einen guten Überblick über alle potenziell ausbildenden Betriebe in Trier und Umgebung enthält auch der neue digitale Ausbildungsatlas der HWK und IHK (siehe Artikel oben). Petra Kollmann kennt den Ausbildungsmarkt: „Auch Ende Juli ist noch viel in Bewegung. Gerade gestern war ich in einer Tischlerei, um einen Lehrvertrag für dieses Jahr unter Dach und Fach zu bringen.“