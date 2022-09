Regionale Wirtschaft : Trierer Start-up mit Hülle, die das Handy rettet

Mit einem deutlich hörbaren „klack“ schnappt sie zu – die nach Hersteller-Angaben erste selbstschließende Handyhülle. Erfunden hat sie Andreas Berres. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tim Boldorf hat er das Start-up Klak Solutions GmbH gegründet, mit Sitz in Trier. Die Schulfreunde sagen gerissenen Displays den Kampf an.

„Selbst Freunde von mir glauben zum Teil nicht, dass Klak wirklich funktioniert“, erzählt Tim Boldorf lachend. Wenn das mal wieder vorkommt, fährt er bei ihnen vorbei und drückt ihnen sein Handy in die Hand. Auch auf Festivals und Messen sind die Jungs von Klak mit ihrem Team unterwegs und bieten das „Klak-Werfen“ an. Eine Runde Handys werfen und sehen, was passiert. Die Idee: Die Hülle schließt sich von allein, und das vor dem Aufprall. Das Display sollte also heil bleiben.