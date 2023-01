Verbraucher-Tipps : Heizöl so günstig wie seit Wochen nicht mehr: Soll man jetzt schnell kaufen?

Die Nachfrage nach Heizöl steigt. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Die anhaltend niedrigen Temperaturen führen bei Besitzern von Öl-Heizungen dazu, dass sich die Tanks schneller leeren. Vielen stellt sich die Frage, ob sie nun ihre Vorräte wieder auffüllen oder noch warten sollen.

Wer noch seinen Heizöltank füllen muss, der sollte vielleicht jetzt die Gelegenheit nutzen. Die Preise für Öl sind derzeit so niedrig wie seit Wochen nicht mehr. Im Schnitt 1,12 Euro kostete am Donnerstag, 26. Januar, der Liter Heizöl im bundesweiten Vergleich. In der Region Trier schwankte der Preis zwischen 1,09 und 1,18 Euro je Liter (bei einer Bestellung von 3000 Litern).

Im bundesweiten Vergleich liegen die Preise in Trier damit im unteren Bereich. In Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) etwa kostete der Liter Heizöl am Donnerstag mit im Schnitt 1,21 Euro deutlich mehr.

Heizöl so billig wie seit Wochen nicht

Seit Beginn des Jahres sind die Preise damit kräftig nach unten gegangen. Anfang Januar mussten für den Liter Heizöl noch durchschnittlich 1,26 Euro bezahlt werden. Vor einem Jahr, vor Beginn des Ukraine-Krieges, lag der Preis in der Region noch deutlich unter einem Euro. Danach schossen die Preise schrittweise nach oben. Zeitweise mussten bis zu zwei Euro je Liter Heizöl bezahlt werden,

Jetzt den Heizöltank füllen, oder nicht?

Experten tun sich derzeit schwer, mit einer Prognose, wie sich die Heizölpreise in den kommenden Wochen entwickeln werden. Einerseits sind die Rohöllager in den USA gut gefüllt und es wird mit weiter steigenden Beständen gerechnet. Das könnte sich dämpfend auf die Preisentwicklung auswirken. Hinzu kommt die anhaltende Sorge vor einer weltweiten Rezession.

Was die Öl-Preise in den nächsten Tagen wieder steigen lassen könnte, ist der seit einigen Tagen schwächelnde US-Dollar. Da Erdöl zumeist in der US-Währung gehandelt wird, wird der Einkauf für Interessenten aus anderen Währungsgebieten mit fallendem Dollarkurs rechnerisch günstiger. Dadurch steigt die Nachfrage und das kann zu steigenden Preisen führen. Auch die wieder anlaufende Wirtschaft in China nach Ende fast aller Corona-Maßnahmen könnte den Bedarf an Öl steigern. Das könnte sich ebenso auf die Preise auswirken.