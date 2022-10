Energiesparen : Heizungscheck wird für Gasheizung zur Pflicht – Welche Kosten auf Eigentümer zukommen

Die zweite Energiespar-Verordnung der Bundesregierung zwingt Eigentümer dazu, ihre Gasheizungen innerhalb von zwei Jahren kontrollieren zu lassen. Damit sollen in der Energiekrise zusätzlich Gas und Wärme eingespart werden. Worauf man beim Heizungscheck achten muss und wie man sich Fördermittel sichert.

Nach der ersten Energiespar-Verordnung, die vor allem Saunen und private Swimminpools zum Energiesparen zwingt, richtet sich ab dem 1. Oktober 2022 die zweite Verordnung an alle Besitzer von Gasheizungen. Bis zum 15. September 2024 muss jede Gasheizung in Deutschland durch einen professionellen Heizungscheck überprüft werden. Dieser soll dabei helfen, Heizungen deutschlandweit effizienter arbeiten zu lassen und so Gas und Energie einzusparen. Vergleichbare Inspektionen, wie der Heizungscheck 2.0, waren bisher freiwillig. Die Bundesregierung rechnet damit, dass mit den beiden Energiespar-Verordnungen bundesweit 10,8 Milliarden Euro an Energiekosten eingespart werden können.