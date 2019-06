IG Metall : IG Metall kündigt Streiks bei Stahlwerken an

Foto: dpa/Patrick Seeger

Trier/Horath (hw) Die IG Metall wird in den kommenden Tagen die Mitarbeiter der Hennigsdorfer Elektrostahlwerke mit ihren Standorten in Horath und Trier zu Streiks aufrufen. Dies teilte der IG-Metall-Bevollmächtigte für die Region Trier, Christian Z. Schmitz, dem TV mit: „Die Mitglieder haben sich in der Urabstimmung zu 100 Prozent für Kampfmaßnahmen ausgesprochen.“ Dabei kämpft die Gewerkschaft um die Anerkennung des Flächentarifvertrages Metall/Elektro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken