Ausbildungsmarkt : Positive Ausbildungs-Stimmung wichtig

Trier Die Ausbildungsbilanz der Arbeitsagentur Trier ist in der Regel etwas zahlenlastig. Doch in diesem Jahr geht es den Akteuren vor Ort vor allem um eine positive Ausbildungs-Stimmung.

Axel Bettendorf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Trier, sieht für das Handwerk eine differenzierte Entwicklung: „Der Lockdown im Frühjahr hat das Interesse an einer Ausbildung im Handwerk in der Region schwer getroffen. Insbesondere im Friseurhandwerk sind durch die Kontaktverbote die Rahmenbedingungen für Praktika und Lehrlingsausbildung nach wie vor äußerst ungünstig.“ In anderen Bereichen aber sehe die Lage besser aus: „Vor allem die Berufe im Bauhauptgewerbe konnten das Vorjahresniveau an neu abgeschlossenen Lehrverträgen erreichen. Besonders profitieren derzeit die Zimmereien.“ Dass das große Engagement in der Berufsberatung Erfolge zeigt, findet Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung der IHK Trier: „Das Minus bei den Neuverträgen (von 18 Prozent auf nun neun Prozent) ist seit dem Frühjahr deutlich kleiner geworden. Denn beim Großteil der Betriebe ist das Ausbildungsengagement ungebrochen hoch.“ Unterstützung gab es hier durch eine ganze Reihe von Aktionen, unter anderem durch die erste virtuelle Azubi-Suche in der Region bei der Aktion „Perfect Match“. Auf einer Plattform konnten sich Bewerber und Betriebe einschreiben und ein virtuelles Bewerbungsgespräch vereinbaren. Die drei Akteure seien sich in einer Sache sehr einig, so Wilhelmi: „Corona hat den Ausbildungsbeginn in diesem Jahr verzögert. Ein Berufseinstieg ist auch jetzt noch möglich. Junge Menschen sollten sich nicht zu sehr verunsichern lassen und mutig ihre Berufsplanung mit der Unterstützung der Berufsberatung vorantreiben. Denn junge, gut ausgebildete Fachkräfte werden auch in Zukunft benötigt.“