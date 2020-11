Handwerk : Wenn Betriebe durch das Hilferaster fallen

Trier Der Hilfekatalog des Bundes für die Wirtschaft ist groß. Doch die Unterstützung kommt nicht überall an. Im Handwerk ist deshalb die Lage von ganz „passabel“ bis „katastrophal“.

Doch in anderen Bereichen sieht es schlechter aus. Kosmetikstudios müssen schließen, können aber die November-Hilfe in Anspruch nehmen. Dabei gibt es für diese Branche Ausnahmen vom Verbot: Hygienische Hand- und Fußpflege bleibt erlaubt.

Über eine eigens eingerichtete Hotline (0651/207-171) bekommen die rund 7000 Handwerksbetriebe in der Region Hilfe von den HWK-Experten angeboten, manchmal ist es aber auch nur moralische Unterstützung. Matthias Schwalbach erklärt: „Ein zur Zeit noch ungelöstes Problem betrifft Handwerker, die große Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, ohne dass sie im Sinne der Richtlinien zu den Kategorien „Direkt Betroffene“, „Indirekt Betroffene“ oder „Über Dritte Betroffene“ zählen. So haben zum Beispiel Fotografen, Gebäudereiniger, Gold- und Silberschmiede oder Brauereien zum Teil erhebliche Umsatzeinbußen zu beklagen, meistens aber ohne Chance auf die November-Hilfe.“

Zum Beispiel ein Fotograf, der einen Teil seiner Aufträge aus Messen oder Veranstaltungen bezieht, gleichzeitig aber auch für Privatpersonen arbeitet. Damit fällt er häufig durch das Sicherungsnetz. „Er müsste nachweisen, dass er 80 Prozent Ausfall gegenüber November 2019 hat. Ist das nicht der Fall, kann er keine November-Hilfen beantragen“, so der Experte. Immerhin 250 Fotografen aus der Region fallen dadurch in der Regel durch das Förderungsraster. Ähnlich sei es bei Reinigungsfirmen: 60 Prozent Umsatz in Hotels, 40 Prozent in Privathaushalten, dann kann es keine November-Hilfe geben.