Milchwirtschaft : Top-Ausbilder: Hochwald Molkerei ausgezeichnet

Thalfang/Hungen Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird bei Hochwald (Thalfang/Kreis Bernkastel-Wittlich) großgeschrieben – auch bereits während der Ausbildung. Der Hochwald Standort in Hungen (Mittelhessen) wurde nun einstimmig von Vertretern des Milch­industrie Verbands (MIV) und des Zentralverbands Deutscher Milchwirtschaftler e.V. (ZDM) zum Ausbildungsbetrieb des Jahres 2020 der deutschen Milchwirtschaft gewählt.

Die Azubis werden bei Hochwald individuell betreut. Fördermöglichkeiten und Weiterentwicklungschancen werden bereits während der Ausbildung durch das Azubi-Plus-Programm angeboten und auch nach der Ausbildung weitergeführt. Der Umgang mit rund 100 Auszubildenden in mehr als 14 Berufen und in den acht Werken der Hochwald-Gruppe erfordert viel Flexibilität.

Das zeigt auch das Beispiel von Celine Zeimens und Joshua Müll, die im Hungener Standort erfolgreich die Ausbildung zum Milchtechnologen abgeschlossen haben. Durch die Ausbildung in Teilzeit wurde den jungen Eltern mitten in der Ausbildung ermöglicht, ihren Familienpflichten nachzukommen und dennoch einen qualifizierten Ausbildungsabschluss zu erwerben.

„In Ausbildung investieren um die Zukunft zu sichern, ist in Zeiten steigenden Fachkräftemangels ein essenzieller Baustein für den dauerhaften Unternehmenserfolg. Deshalb bilden wir für den eigenen Bedarf aus – optimale Voraussetzung für die jungen Menschen nach bestandener Ausbildung übernommen zu werden“, sagt Frank Detemple, Leiter des Bereiches Human Resources. „Uns liegt am Herzen, unseren Auszubildenden den bestmöglichen Start ins Berufsleben zu geben. Dafür fördern wir sie nicht nur fachlich, sondern auch in gesellschaftlichem Engagement. Die intensive Betreuung wird ergänzt durch eine Einführungswoche, das Talentprogramm AzubiPlus, Nachhilfe, Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung, Soziale Projekte und vieles mehr.“