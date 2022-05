Auszeichnung : Das sind die Top-Landwirte der Region Trier

() Die Neises GbR in Idenheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und das Hofgut Serrig (Landkreis Trier-Saarburg) sind die Top-Ausbildungsbetriebe des Landes Rheinland-Pfalz in der Landwirtschaft und in den grünen Berufen.