Handwerk in der Großregion : Warum das Handwerk die Krise besser meistern will

Trier Die Großregion soll mehr zum eigenen Wohl arbeiten – mit einem Holz-Cluster, von dem alle profitieren.

Warum Holz im Hochwald oder in Lothringen fällen, es nach China bringen, um es dort verarbeiten zu lassen und später in einem schwedischen Möbelhaus an der belgisch-luxemburgischen Grenze zu verkaufen? Für Luxemburgs Energieminister Claude Turmes ist das nicht nur klimapolitischer Wahnsinn, sondern auch eine Verschwendung von Ressourcen unter Missachtung regionaler Kapazitäten. Und so will er sich beim nächsten Gipfel der Großregion fürs Handwerk der Großregion starkmachen und das sogenannte „Holz-Cluster“ aufwerten.