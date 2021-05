Ausbildung : Aussichten für junge Ingenieure auf dem Arbeitsmarkt weiterhin gut

Mainz/Winterspelt (red) Der über viele Jahre sehr positive Trend auf dem Ingenieurarbeitsmarkt konnte sich im Corona-Jahr 2020 nicht mehr ganz so stark fortsetzen. Auch der Ingenieurnachwuchs ist davon betroffen.

Dennoch sieht Dr.-Ing. Horst Lenz (Winterspelt, Eifelkreis Bitburg-Prüm), Präsident der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, hier nur eine mittelfristige leichte Abflachung der Kurve, denn in vielen Branchen seien Ingenieure nach wie vor sehr gefragt. Unternehmen suchten gezielt Fachkräfte mit einem ingenieurwissenschaftlichen Studium, vor allem in den Bereichen Bauingenieurwesen, Automatisierungstechnik, Energietechnik und Elektrotechnik. „In diesen, aber auch in allen anderen Ingenieurdisziplinen, fehlt es im Moment an Ingenieuren“, so Lenz. „Auf einen arbeitslosen Ingenieur kommen je nach Berufsfeld und Branche mehrere offene Stellen.“

Darüber hinaus entwickelt die Ingenieurkammer eigene Initiativen. So wurde im März dieses Jahres, zusammen mit dem Bundesverband freier Berufe und Industrie, Handel und Handwerk, eine Allianz für Aus- und Weiterbildung gegründet, mit dem Ziel, eine bessere digitale Ausstattung an Berufsschulen zu erreichen. Außerdem nimmt die Kammer an der Mint-Offensive des Landes Rheinland-Pfalz teil. „Wer Ingenieur werden will, muss sich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz Mint, begeistern“, erklärt Lenz. „Wir gehen deshalb in Schulen und Hochschulen, um für die Mint-Fächer zu werben und die Mint-Berufe attraktiv zu präsentieren.“ Auch der branchenspezifische Schülerwettbewerb stößt auf Interesse; in den letzten Jahren haben regelmäßig 300 bis 400 Schüler teilgenommen. „In Corona-Zeiten ist leider die Ausrichtung dieses Wettbewerbs nicht ganz einfach“, bekennt Lenz.