Diamant- und Edelsteinbörse in Idar-Oberstein Idar-Oberstein — eines der weltweit wichtigsten Zentren für den Diamanthandel

Wer von Idar nach Oberstein fährt, kann es kaum übersehen. An einem Kreisel an der Mainzer Straße ragt das Börsenhochhaus 75 Meter in die Höhe. Es hat allerdings einen Schönheitsfehler. Die Diamant- und Edelsteinbörse Idar-Oberstein (DEIO) ist hier vor rund 13 Jahren ausgezogen. Heute hat sie ihren Sitz in der Regionalgeschäftsstelle der IHK Idar-Oberstein.