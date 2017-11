IHK lädt ein zum Diskussionsforum: US-Wirtschaft

Trier (red) "America First": Das Leitmotiv des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump sorgt auch rund ein Jahr nach seiner Wahl für große Unsicherheiten in der Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zu den USA. Von Lebensmitteln über Wein bis hin zu Maschinen und Automobilzubehör: "Für viele Unternehmen aus der Region Trier ist der US-Markt eine wichtige Absatzregion.

Teilweise sind sie sogar mit eigenen Niederlassungen vor Ort präsent", sagt Susanne Kant, Leiterin International der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Eine zunehmende Abschottung schade daher auch den Betrieben in der Region. Aber nicht nur die Neuausrichtung der Handelspolitik, auch die Kündigung des Pariser Klimaschutzabkommens und die geplante Steuerreform zeigen die klare Verschiebung der Prioritäten und bringen neue Herausforderungen mit sich.

Wie sich die regionalen Unternehmen darauf einstellen können und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, beleuchtet die Diskussionsveranstaltung "What's next? Zukunft der US-Wirtschaftspolitik" am 6. Dezember um 19 Uhr im Tagungszentrum der IHK Trier. Hierzu laden die IHK Trier und Koblenz gemeinsam mit der Vereinigung Trierer Unternehmen ein.

Weitere Infos und Anmeldung bis Mittwoch, 29. November: IHK Trier, Ulrike Luce, Telefon (06 51) 9777-212, E-Mail: luce@trier.ihk.de