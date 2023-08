Ausbildung Wieder mehr Ausbildungen in der Region Trier

Demnach liegt die größte Herausforderung für die Unternehmen in der Rekrutierung – so konnte mehr als die Hälfte der befragten Betriebe im Jahr 2022 nicht alle Ausbildungsstellen besetzen. Als einen Grund dafür nennen 72 Prozent der Befragten ungeeignete Bewerbungen. Jedoch gibt auch gut ein Drittel der Unternehmen an, Ausbildungsplätze nicht besetzen zu können, weil Bewerbungen ausbleiben. „Insgesamt gibt es mehr betriebliche Ausbildungsplätze als gemeldete Bewerberinnen und Bewerber. Aus diesem Grund ist eine Ausbildungsgarantie nicht zielführend, wie sie im Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung festgeschrieben ist“, sagt Dr. Holger Bentz, bildungspolitischer Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. „Ein vergünstigtes Deutschland-Ticket auch für Auszubildende wäre hier viel sinnvoller, denn so wären diese mobiler und könnten sich für ihren Wunschausbildungsplatz entscheiden.“