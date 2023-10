Regionale Wirtschaft Düstere Perspektiven für die regionale Konjunktur

Regionale Industriebetriebe sind besorgt Ausgesprochen besorgt zeigt sich laut IHK – trotz derzeit oft noch guter Geschäftslage – die regionale Industrie. Lediglich jeder zehnte Betrieb des Produzierenden Gewerbes erwartet in den kommenden 12 Monaten bessere Geschäfte, während rund die Hälfte rückläufige Betriebskonjunkturen befürchtet. „Die von uns speziell bei den Industrieunternehmen erhobenen Kennziffern haben sich über den Sommer hinweg verschlechtert. Die Auslastung der Produktionskapazitäten ist zwar nur leicht rückläufig, doch der Abwärtstrend droht sich zu verschärfen, weil die Neuaufträge in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen sind. Das betrifft Orders aus dem In- und Ausland. Im Hinblick auf das Ausland dürfte sich daran zunächst auch wenig ändern, denn 30 Prozent der Industriefirmen erwarten sinkende und nur 7 Prozent steigende Exporte“, sagt Matthias Schmitt.