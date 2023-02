Wirtschaft : Unternehmen verlangen von Politik klare Antworten in Energiefragen

Der rheinland-pfälzische Unternehmerverband LVU wünscht sich für die Wirtschaft in Sachen Gas- und Strompreisbremse schnelle Antworten. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier/Mainz Die hohen Energiekosten sind für die regionalen Unternehmen eine große Herausforderung. Die erste Reaktion: Die Firmen sparen Energie, wo sie nur können. Doch die Verunsicherung was die Strom- und Gaspreisbremse bewirkt sorgt für Unsicherheit. Der rheinland-pfälzische Unternehmerverband LVU warnt gar vor Abwanderung.

(dpa/red) Die hohen Energiepreise stellen für rund zwei Drittel der regionalen Unternehmen ein Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr dar, meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier unter Verweis auf eine aktuelle Umfrage. Gleichzeitig sind sich laut IHK viele Betriebe bisher nicht im Klaren darüber, ob sich die Strom- und Gaspreisbremse stabilisierend auf ihre Geschäftslage auswirken wird. In Bezug auf die Strompreisbremse sind es 61 Prozent, bei der Gas- und Wärmepreisbremse 53 Prozent, die sagen, hierzu sei noch keine Aussage möglich.“Aufgrund der komplizierten Regelungen für größere Unternehmen und der Preisentwicklung fällt es offenbar zahlreichen Betrieben schwer, die Folgen der Preisbremse für die eigene Geschäftslage konkret einzuschätzen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer. Einen stabilisierenden Effekt der Preisbremsen erkennen sieben Prozent der Befragten, während ein knappes Fünftel einen solchen nicht sieht.Die regionale Wirtschaft hat laut IHK-Umfrage in ihrer Breite auf den Energie-Preisschock reagiert: „Drei Maßnahmen dominieren zahlenmäßig die Reaktion der Betriebe: 80 Prozent unserer Mitgliedsunternehmen haben Energie eingespart, 60 Prozent die gestiegenen Kosten großteils an ihre Kunden weitergegeben und 42 Prozent laut eigenen Angaben in Energieeffizienzmaßnahmen investiert“, sagt IHK-Chefvolkswirt Matthias Schmitt.Sorgen bereitet der Wirtschaftskammer, dass 18 Prozent der regionalen Betriebe aufgrund der hohen Belastungen durch die Energiekosten Investitionen zurückstellen, vier Prozent ihre Produktion beziehungsweise ihre Angebote reduzieren und drei Prozent (Industrie sechs Prozent) ihre Produktion ins Ausland verlagern wollen. „Wir befürchten, dass langfristig Wertschöpfung für unseren Standort, gerade auch im produzierenden Gewerbe, verloren gehen könnte, wenn die Energiekosten auch in den kommenden Jahren auf einem Niveau verharren, das deutlich über demjenigen internationaler Wettbewerber liegt“, sagen die IHK-Verantwortlichen.

Auch der rheinland-pfälzische Unternehmerverband LVU verlangt rasche und klare Entscheidungen in der Energiepolitik, damit energieintensive Industriebranchen nicht ins Ausland abwandern. „Wenn der Staat diese Industrien hier halten will, muss er Anreize setzen oder Entlastungen anbieten“, sagte der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), Johannes Heger, im Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur. „Die auf den Weg gebrachten Entlastungen durch Gas- und Strompreisbremse sind für viele Unternehmen noch ein Buch mit sieben Siegeln. Da ist große Unklarheit, es gibt extrem umfangreiche Verordnungen.“

Heger sprach von einem „typischen Fall“, in dem etwas politisch schnell in die Welt gesetzt werde, der Staat dann aber mit den Antworten warte, wie die Dinge konkret umgesetzt werden sollen. „Die Unternehmen sind in ihren Planungen schon mitten in dem Jahr und wissen immer noch nicht genau, wie es laufen soll“, kritisierte er.

Deutschland versuche seit Jahrzehnten damit zurechtzukommen, ein Hochlohnland zu sein, und habe dafür verschiedene Strategien entwickelt. „Durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine haben die Energiekosten für die Unternehmen ein so hohes Niveau erreicht, dass die Belastung in diesem Bereich gar nicht mehr so weit weg ist von denen der Lohnkosten“, erklärte er.

Deutschland nehme bei den Energiepreisen im internationalen Vergleich eine Spitzenstellung ein, sagte der LVU-Präsident. „Wir schauen mit Neid beispielsweise in die USA und nach Kanada, wo Gas nur rund 20 Prozent von dem kostet, was Unternehmen hier bezahlen müssen. Die Frage ist, wie wir damit fertig werden und wie schnell wir Lösungen finden.“ Es gehe darum, ob die Produktion in Deutschland bleibe oder ins Ausland verlagert werde. „Auch Frankreich mit dem vermeintlich billigen Atomstrom und Spanien mit dem frühzeitig eingeführten Strompreisdeckeln haben günstigere Energiepreise. Auch in der EU wird da mit harten Bandagen gekämpft.“

Wenn die Firmen wegen des Lohnpreisgefälles in der Vergangenheit Produktion ins Ausland verlagert hätten, gebe es keinen Grund anzunehmen, dass sie das jetzt bei diesem Energiekostengefälle nicht auch tun wollten oder müssten, warnte er. „Dann wird aber nicht mehr lange darüber geredet. Großunternehmen handeln da sehr schnell und konsequent.“ Der Mittelstand mit vielleicht nur einem Werk tue sich mit solchen Entscheidungen schwerer. Kleinere und mittelgroße Unternehmen würden mit allen Mitteln versuchen, trotz allem im eigenen Land erfolgreich zu sein.

(dpa)