Ausbildungsmesse in der HWK Trier : Chance Handwerk für Neugierige

Trier An der Ausbildungsmesse der HWK beteiligen sich 42 Betriebe. Die Messe im neuen Bildungszentrum wartet mit einigen Überraschungen auf.

Die Ausbildungsmesse der Handwerkskammer Trier (HWK) am Freitag, 15. November, 13 bis 17 Uhr, im neuen Bildungszentrum (BZT) in der Loebstraße in Trier bietet ungeahnte Chancen: Mehr als 580 freie Lehrstellen kann das Handwerk in der Region noch anbieten, zahlreiche der 130 unterschiedlichen Ausbildungsberufe im Handwerk sind zu erforschen, und zudem können die Gäste schon einen ersten Blick in die neuen Lehrwerkstätten werfen. Vor allem ist aber die Ausbildungsmesse eine Chance für die Wirtschaft, denn hier können sie sich möglichen Ausbildungsaspiranten präsentieren.