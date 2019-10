Auszeichnung : Großer Preis des Mittelstandes 2019 für apra-norm

Mehren Spezialist für Elektronikgehäuse aus Mehren damit bester Mittelständler der Region Rheinland-Pfalz/Saarland.

(red) Die optimale Schale für wertvolle Elektronik. Unter diesem Motto entwickelt und fertigt die apra-norm Elektromechanik GmbH in Mehren in der Vulkaneifel seit mittlerweile 50 Jahren funktionsgerechte und in ihrer Vielfalt einmalige Gehäuse- und Schranksysteme für elektrotechnische Anlagen aller Art und beliefert damit 25 verschiedene Industriezweige weltweit.

Bei einer Gala in Düsseldorf nahm die Geschäftsleitung Ulrike und Stefan Meffert sowie Peter Kaiser die Siegerstatue entgegen. „Der Preis ist eine wunderbare Anerkennung für unsere Arbeit“, freut sich Ulrike Meffert, „noch dazu pünktlich zu unserem 50-jährigen Firmenjubiläum. Ganz großer Dank an die Jury sowie die vielen Unternehmen und Institutionen aus der Region, die uns nominiert haben.“

Die Bandbreite reicht dabei von cleveren Detaillösungen wie einer universellen 19-Zoll-Befestigungsschraube bis zur auf dem Markt sehr erfolgreichen Schranklösung NETcell für Einhausungen in Rechenzentren. Der Große Preis des Mittelstandes ist nicht die erste Würdigung des Unternehmens. Im Jahr 2009 beispielsweise wurde Wilfried Rademacher das Bundesverdienstkreuz am Bande unter anderem für das Engagement bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen verliehen. Außerdem erhielt die apra-norm den Innovationspreis „IT Best of 2016“ der Initiative Mittelstand für das Schranksystem NETcell.