Finanzen : Die Steuererklärung lohnt sich: Im Schnitt gibt es 974 Euro zurück

Trier Immer mehr Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Für ältere Menschen ist das oft eine große Herausforderung. Doch es gibt von vielen Seiten Hilfe.

Für die meisten Bürger ist die Abgabe der Steuererklärung eine lästige Pflicht. Dabei könnten sich die Deutschen freuen, denn in neun von zehn Fällen gibt es Geld vom Finanzamt zurück – durchschnittlich 974 Euro. Doch vor allem Rentner sind oft mit den Anforderungen überfordert. Viele Senioren fühlen sich von dem Bürokratismus gegängelt und beklagen, wie Albert Minas aus Trier, dass dies für ältere Menschen nicht zu leisten sei. Er fühlt sich genötigt, kostenpflichtige Hilfe bei Experten einzuholen. „Das ist ein Unding“, sagt der Pensionär aus Trier dem TV.

Dabei rutschen immer mehr Ältere in die Steuerpflicht. Allein durch die anstehende Rentenerhöhung ab dem 1. Juli müssen deutschlandweit 48 000 Rentner mehr eine Erklärung abgeben. Zwar gibt es vom 1. Juli bei tausend Euro Rente 31,80 Euro mehr im Monat, doch gleichzeitig kann eine Steuererklärung fällig werden. Dann nämlich, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte den Grundfreibetrag für Alleinstehende von 9000 Euro überschreitet. Ehepaare, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, haben einen Grundfreibetrag von 18 000 Euro. Und Steuerbürger in Deutschland unterliegen der sogenannten Erklärungspflicht. Sie müssen also selbst prüfen, ob sie sich beim Finanzamt zu erklären haben.