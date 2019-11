Immobilienmarkt Trier : Der richtige Wert für Haus und Wohnung

Stellen den Immobilienmarktbericht: Norbert Aschhoff, Dr. Peter Späth und Stefan Hack (von links). Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trier Immobilienmarktbericht der Sparkasse Trier gibt einen Überblick über den regionalen Markt.

Im Frühjahr 2018 legte die Sparkasse Trier ihren Immobilienmarktbericht vor und bot erstmals einen besonderen Service an: Den individuellen Preisfinder für Immobilen-Käufer und –Verkäufer. Nun hat Sparkassenvorstand Peter Späth gemeinsam mit Norbert Aschhoff, Abteilungsleiter Vertriebsservice, und Stefan Hack, Leiter Immobilien, den zweiten Bericht vorgelegt. „Wir wollen damit für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt sorgen und natürlich unsere Kompetenz in diesem Bereich aufzeigen“, erläutert Peter Späth die Zielsetzung.

Seitdem der kostenlose Service der Sparkasse online ist, gab es bereits 3100 Abrufe, wie Stefan Hack erklärt. Mit wenigen Klicks können sich Interessierte anzeigen lassen, was ihre Immobilie etwa wert ist. Neben einer solchen Schnellanalyse, die etwa eine Stunde dauert, bietet der Service zudem eine detaillierte Bewertung an. Dabei greift die Sparkasse teilweise auf die Datenbasis des Dr. Hettenbach Instituts (iib) zurück. Das Institut erfasst täglich bundesweit rund 350 000 Immobilienpreise aus Internetportalen. Auch Zahlen aus der Region fließen dabei ein, allein aus der Stadt Trier gingen so 500 Häuser und etwa 1200 Wohnung in die Bewertung ein. Das Ergebnis: Im Immobilienbericht sind die Preisspannen für Wohnlagen in Trier und Trier-Saarburg aufgeführt. Dafür müssen die Immobilien älter als drei Jahre sein, also sogenannte Bestandsimmobilien. Um für einen Ortsteil ein Bild zu bekommen, müssen aber mindestens sieben Immobilien angeboten worden sein. „Für einige Kommunen haben wir keine Ergebnisse. Dort wird nichts verkauft“, erklärt Stefan Hack und nennt in der Stadt zum Beispiel Filsch oder im Landkreis Franzenheim und Hockweiler.

EXTRA Beispiel: Trier-Irsch Die Detailpräsentation zeigt einen Korridor, in dem sich die Preise bewegen. Beim Hauskauf in Trier-Irsch liegt der Durchschnittswert je Quadratmeter bei 2180 Euro. Die Preisspanne liegt zwischen 1410 und 3220 Euro. Bei Wohnungen liegt der durchschnittliche Wert bei 2100 Euro, die Spanne ist von 1300 bis 3000 Euro. Doppelhaushälften (130 qm Wohnfläche/520 qm Grundfläche) liegen zwischen 245 900 und 419.100 Euro; Reihenhäuser (140 qm/240 qm) zwischen 197 800 und 353 900 Euro). Ein Wochnung, (3 bis 3,5 Zimmer/85 qm) kostet zwischen 110 500 und 274 100 Euro. Der Durchschnittsmietpreis liegt bei 7,40 Euro bei einer Preisspanne von 6,40 bis 10,20 Euro.

Die Entwicklung in den letzten Monaten zeigt, dass die Nachfrage gerade in der Stadt und in Trier-Saarburg weiter hoch ist. So stieg der Durchschnittsquadratpreis für Häuser in der Stadt um 6,8 Prozent und liegt derzeit bei 2230 Euro je Quadratmeter. Im Landkreis gab es einen Anstieg um 7,8 Prozent auf nun 1900 Euro. „Das wird auch in Zukunft so bleiben. Nach derzeitigen Schätzungen wächst die Stadt Trier bis 2035 um rund 3,7 Prozent, der Landkreis legt nach Expertenmeinung bis dahin um 1,9 Prozent zu“, so Sparkassenvorstand Peter Späth. „Wir spüren die gute Situation. Geringe Arbeitslosigkeit, niedrige Krisenanfälligkeit der Wirtschaft und ein Zuzug in die Region beeinflussen den Immobilienmarkt.“

In diesem Umfeld sei es wichtig, den richtigen Wert für seine Immobilie zu finden, sowohl für den Verkäufer als auch den Käufer. Peter Aschhoff: „Eine Immobilie in Trier sollte bei dem richtigen Preis in der Stadt in etwa vier Woche und im Landkreis etwa in acht Wochen verkauft sein.“ Wird eine Immobilie zu teuer angesetzt, wird sie zum Ladenhüter und ist kaum noch oder mit Einbußen zu veräußern. Der kostenlose Service der Sparkasse bietet aber nicht nur möglichen Käufern und Verkäufern einen guten Überblick. „Auch wenn es ums Erben und Vererben geht, bietet die Analyse Unterstützung. Und mit ihrer Hilfe können Immobilienbesitzer auch sehen, wie es um das Renovieren und Sanieren ihrer Immobilie steht“, so Aschhoff.

Der neue Immobilienmarktbericht der Sparkasse steht ab heute online, der Immobilienpreisfinder ist auf der Homepage der Sparkasse angelegt.