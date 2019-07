Insolvenzen : Deutlicher Rückgang bei den Privatpleiten

Trier Die Insolvenzentwicklung in der Region Trier weist einige Ausschläge an. Dennoch bleibt die Entwicklung insgesamt auf niedrigem Niveau.

Die Trierer Auskunftei Creditreform legt seit vielen Jahren die Insolvenzzahlen für die Region Trier vor. Diesmal gibt es in den ersten sechs Monaten eine Besonderheit, die durch die Entwicklung im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dort wurden im ersten Halbjahr 22 Firmenpleiten gezählt. Im Vergleichszeitraum 2018 waren es lediglich neun. Auch in der Stadt Trier gab es einen Anstieg von 14 Unternehmensinsolvenzen auf diesmal 19. In den anderen Landkreisen ging die Zahl zurück, in Trier-Saarburg von 13 auf 12, In der Vulkaneifel von 8 auf 5und im Landkreis Bernkastel-Wittlich von 13 auf 8. Die größten Steigerungen gab es im Bausektor. Dort stieg die Zahl der Firmenpleiten von vier in der ersten Hälfte des Vorjahrs auf nun zehn Pleiten. Die meisten Insolvenzen vermeldet der Handel in der Region Trier mit 48 Insolvenzen (Vorjahr 44). Dem entgegen sind die Insolvenzen in diesem Bereich von neun auf diesmal acht gesunken.