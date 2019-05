Weinbau : Später Frost trifft Moselwinzer

Bernkastel-Kues/Trier In einzelnen Weinberge sind enorme Schäden zu beklagen. Obermosel ist stärker betroffen als die Mittelmosel.

Zwei Nächte mit Temperaturen unter null Grad haben in zahlreichen Weinbergen an Mosel, Saar und Ruwer zu Frostschäden an den jungen Rebtrieben geführt. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, allerdings sind in einzelnen Lagen gravierende Schäden zu beklagen, teilweise bis zu 100 Prozent. Die Obermosel ist stärker betroffen als die Mittelmosel.

Wie das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel in Bernkastel-Kues auf Anfrage mitteilt, sind vor allem Weinberge in den Seitentälern der Mosel betroffen. Dort, wo die kalte Luft nicht abfließen kann und sich in Mulden staut, hat der Frost die größten Schäden angerichtet. Die Junganlagen hat es mehr erwischt als ältere Weinberge. Die jungen Reben treiben in der Regel früher aus und die Knospen befinden sich noch dicht über dem Boden. Am Wochenende sanken in der Nacht zum Samstag und in der Nacht zum Sonntag die Temperaturen in Bodennähe deutlich unter den Gefrierpunkt. An der Wetterstation Trier-Avelsbach wurden am Sonntagmorgen um 5 Uhr direkt über dem Boden minus 3,7 Grad Celsius gemessen.