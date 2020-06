Handel : Kahlschlag bei Karstadt und Kaufhof trifft auch Trierer Filiale

Foto: Roland Morgen

Trier/Essen 70 Mitarbeiter bei Karstadt in der Simeonstraße in Trier verlieren ihre Jobs. Der Konzern entlässt bundesweit mehr als 5000 Mitarbeiter und schließt jeden dritten seiner 172 Läden.

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat ihre Streichliste veröffentlicht. Das angeschlagene Unternehmen schließt in 47 Städten 62 seiner insgesamt 172 Filialen. Insgesamt 5317 Mitarbeiter werden dadurch nach Angaben des Gesamtbetriebsrates ihre Arbeit verlieren – und viele Innenstädte einen ihrer wichtigsten Anziehungspunkte. Davon betroffen ist auch Trier. Das ehemalige Karstadt-Haus in der Simeonstraße wird, wie alle anderen betroffenen Kaufhäuser, am 31. Oktober endgültig dicht machen.

In Trier sind rund 70 Beschäftigte direkt betroffen. Für die Mitarbeiter ein hartes Los. Denn das angeschlagene Unternehmen ist in einer Planinsolvenz. Für den schon ausgehandelten Sozialplan ist nicht viel Geld übrig. Wer 40 Jahre im Unternehmen war und nun nach Hause geschickt wird, bekommt höchstens zweieihalb Monatsgehälter und die Kündigungsfrist wurde auf allenfalls drei Monate verkürzt. Wolfgang Negwer, Betriebsratsvorsitzender bei der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale in der Fleischstraße und Mitglied des Gesamtbetriebsrates, hofft auf die Politik. „Wir haben eine Transfergesellschaft ausgehandelt, in der die gekündigten Mitarbeiter sechs Monate qualifiziert werden“, erklärt Negwer. Investor René Benko habe dafür einen Millionen-Betrag bereitgestellt. Hilfe könnte es hier allerdings auch von der Politik geben. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte sich am vergangenen Samstag mit den Betriebsräten der drei Trierer Häuser getroffen und ihre Unterstützung zugesagt. „Wir hoffen, dass die Politik die Mittel für die Transfergesellschaft aufstockt und so den Betroffenen den Übergang erleichtert“, sagt der Betriebsratsvorsitzende.

Von den betroffenen Beschäftigten des Karstadt-Hauses gab es keine Stellungnahme. „Die Kollegen sind am Boden zerstört. Ihnen gehört unser Mitgefühl“, sagt die Betriebsratsvorsitzende vom ehemaligen Kaufhof in der Simeonstraße, Marlies Breser. Die beiden Kaufhäuser sind in der Trierer Innenstadt unmittelbare Nachbarn und seit wenigen Monaten unter dem Dach von Galeria Karstadt Kaufhof vereint. „Wir wussten, dass heute ein schwarzer Tag für uns wird. Alle Kollegen haben aus Solidarität schwarze Kleider an“, so Breser. Bis 14 Uhr am Freitag blieben alle rund 300 Beschäftigten des Konzerns in Unwissenheit, welche und wie viele Häuser es in Trier trifft. Auch Negwer denkt an die Kollegen: „Es ist sehr emotional und sehr schwierig. Wir werden alles tun, um die Kollegen zu unterstützen.“

