Industrie im Land mit Umsatz- und Beschäftigungsplus

(red) Die Umsätze der rheinland-pfälzischen Industrie sind deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems beliefen sich die Erlöse im ersten Quartal 2018 auf 25 Milliarden Euro, das waren 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (Deutschland: plus 2,5 Prozent).