Infos von Experten: Versicherungen für Berufsstarter

Das Ende der Schulzeit und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts sollten junge Menschen und deren Eltern zum Anlass nehmen, gleich die Weichen für den richtigen und dennoch kostengünstigen Versicherungsschutz zu wählen.

„Versicherungen für Berufsstarter“ lautet der Titel eines Vortrages, der am Dienstag, 21. August, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in der Verbraucherberatungsstelle Trier, Fleischstraße 77, angeboten wird. In der Veranstaltung gibt die Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Renate Schröder, hilfreiche Tipps. Themenschwerpunkte sind die Gau-Risiken zur Zeit der Berufsausbildung oder des Studiums. Hierzu gehören Arbeits- oder Berufsunfähigkeit sowie Haftpflichtversicherungen.

Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich und kann unter Telefon 0651-48802 oder per E-Mail unter trier@vz-rlp.de erfolgen.