TV-Chefgespräch mit Hartmut Fischer, Stihl Magnesium-Druckguss Weinsheim : Es brummt, und nicht nur bei den Sägen

Der Chef bei Stihl in Weinsheim: Hartmut Fischer. Foto: Fritz-Peter Linden

Weinsheim TV-Chefgespräch: Heute mit Hartmut Fischer. Er ist Geschäftsführer von Stihl-Magnesium-Druckguss in Weinsheim, einem der wichtigsten Standorte des Unternehmens außerhalb des Stammsitzes in Waiblingen.

Es ist ein besonderes Jahr für die Stihl-Dependance im Eifeldorf Weinsheim: Denn vor genau 50 Jahren wurde dort das Werk für Magnesium-Druckguss eröffnet. Eine Erfolgsgeschichte: Inzwischen arbeiten dort mehr als 800 Menschen, gerade in den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Beschäftigten noch einmal deutlich. Das lag am weltweiten Stihl-Wachstum, aber auch an den externen Kunden, für die man die stabilen wie leichten Bauteile produziert.

Nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli spendete das Unternehmen die, soweit bekannt, größte Einzelsumme für die Flutgeschädigten in der Eifel: 500 000 Euro, die man je zur Hälfte dem Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung stellte. Das DRK im Eifelkreis kann damit bei vielen Antragstellern Soforthilfe leisten. Und man kümmerte sich auch um jene seiner Eifeler Mitarbeiter, bei denen das Wasser schwerste Schäden angerichtet hatte. Alle erhielten schnelle 1000 Euro, das Stammhaus rief außerdem eine Spendenaktion für sie ins Leben. Das Unternehmen verdoppelt dann die eingegangene Spendensumme. Keine Überraschung, dass dort so viele so gern arbeiten. Das gilt auch für ihren Chef, wie in seinen Antworten auf unseren Fragebogen deutlich wird.

INFO Stihl in Weinsheim: Starker Standort Das Stihl-Magnesium-Druckgusswerk in Weinsheim wurde 1971 gegründet. Es ist heute nach Firmenangaben eines der größten und modernsten Magnesium-Druckgusswerke in Europa und „wichtiger Bestandteil im weltweiten Stihl-Fertigungsverbund“. Rund 800 Menschen arbeiten am Eifeler Standort und fertigen Bauteile nicht allein für Stihl-Motorsägen und -geräte, sondern auch für die Automobil-, Motorrad-, Fahrrad- und Elektroindustrie sowie für die Medizintechnik. Rund 30 Prozent des Umsatzes entfallen auf externe Kunden. Das Werk ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen und wurde im Juli 2020 um eine neue Produktionslogistik erweitert.

Herr Fischer, wie geht’s?

Hartmut Fischer Gut, wie eigentlich immer.

Und Ihrem Unternehmen?

Hartmut Fischer Gut, wie eigentlich immer. Unsere Kunden wollen unsere Produkte, und mit allen Anstrengungen produzieren wir mehr als je zuvor. Positiver Stress.

Wir erleben zurzeit ein starkes Wachstum, wir investieren in Erweiterungsmaschinen. Der Standort entwickelt sich technisch weiter. So sichern wir unsere Beschäftigung für die nächsten Jahre, unsere Zukunft.

Natürlich haben wir große Herausforderungen vor uns. Stichworte sind Transformation, Digitalisierung, CO2-Fußabdruck, Lohnstückkosten und und und. Wir haben aber eine gute Voraussetzung, mit den Herausforderungen zu wachsen.

Wie würden Sie Ihre Firma in einem Satz beschreiben?

Hartmut Fischer Das Beste, das auf der Magnesium-Druckgussszene zu finden ist: tolle Mannschaft, tolle Technik, toller Werkstoff.

Und welches Leitmotiv treibt Sie an?

Hartmut Fischer Unser Werk, das Stihl-Kompetenzzentrum für Magnesium-Druckguss. Als Dienstleister bieten wir exzellente, ganzheitliche Lösungen von der Idee bis zum Endprodukt – führend im Markt, nachhaltig für die Natur, wertvoll für unsere Kunden und kraftvoll in der Qualität.

Leichtbau ist für viele Produkte extrem wichtig, und unser Werk, der Werkstoff Magnesium, bietet die Lösung.

Gibt es etwas, das kaum einer über Ihre Firma weiß, was aber total interessant ist?

Hartmut Fischer Außerhalb von Stihl wissen wenige Personen, dass wir eine technische Ausrüstung haben, die es weltweit nur hier in der Eifel gibt. Faszinierend. Die Gigapresse der Magnesium-Warmkammertechnologie steht bei uns in der Eifel, in Weinsheim, und nur hier.

Außerdem: dass wir eine extrem hohe Fertigungstiefe haben, dass wir sogar Fräser und Bohrer selbst herstellen. Die Entwicklung von Produktionsprozessen. Das ist vielen unbekannt.

Wollten Sie eigentlich schon immer Chef werden?

Hartmut Fischer Nein. Ich wollte meine Ideen realisieren, und das geht im Team besser. Früher war es die weltweit erste Motorsäge mit Katalysator, heute die weltweit erste Motorsäge mit Mg-Kolben, die seit zwei Jahren auf dem Markt ist. Das geht natürlich nur ressortübergreifend.

Haben Sie in der Pandemie mehr gearbeitet? Weniger? Anders?

Hartmut Fischer Mehr, anders. Die digitale Zusammenarbeit hat einen enormen Schub bekommen. Die Notwendigkeit einer optimalen Internetinfrastruktur wurde erlebbar.

Wie war es mit Lektüre? Haben Sie vielleicht in dieser Zeit ein Buch entdeckt, das Sie weiterempfehlen möchten? („Keine Zeit zum Lesen“ gilt nicht.)

Hartmut Fischer Barack Obama: „Ein verheißenes Land“. Kann ich empfehlen. Interessant und auch etwas überraschend, wie dominierend der Weg zur Präsidentschaft beschrieben wird, wie nebensächlich die politische Aktivität in dieser Zeit ist. Aber wirklich Zeit zum Lesen nehme ich mir nicht …

Arbeiten Sie eigentlich gern in Ihrem Betrieb? Warum?

Hartmut Fischer Uneingeschränkt ja! Tolle Firma, kompetente Kollegen, die Ressourcen für spannende Entwicklungen, langfristiges und nachhaltiges Denken war immer im Mittelpunkt, flache Hierachien, gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten ... Meine Mutter sagt immer wieder, wie gut die Entscheidung vor 35 Jahren war, bei Stihl anzufangen. Recht hat sie!

Verdienen Sie genug? („Ich kann nicht klagen“ gilt nicht.)

Hartmut Fischer Schade, klagen ohne zu leiden, könnte ich versuchen ... ich fühle mich im positiven Sinne fair behandelt.

Und Ihre Beschäftigten?

Hartmut Fischer Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich denke aber generell, dass bei uns, bei Stihl, Leistung fair entlohnt wird. Mit Blick auf das, was wir uns mit unserem Verdienst leisten können, sollte die Antwort positiv sein. Abgesehen von den speziellen Zeiten der Tarifkonflikte erhalte ich da auch gute Rückmeldungen.

Nachdem ich längere Zeit im Ausland tätig war, kann ich auch sagen, dass wir uns in Deutschland vergleichsweise auf einem guten, oder soll ich sagen hohen Niveau bewegen.

Wie motivieren Sie Ihre Leute? Und wie gerade jetzt?

Hartmut Fischer Wir haben gute Zukunftsperspektiven, tolle Ziele und Ressourcen, sie anzugehen und umzusetzen. Der Kunde will unsere Bauteile, und wir können in Wachstum, in moderne Maschine investieren. Ich denke, das ist eine gute Basis für unsere motivierte Belegschaft.

Nach einem Jahr Produktion am Limit ist es schon begeisternd, wie die Kollegen weiter motiviert dabei sind, unsere Kunden so gut wie möglich zu versorgen. Auch wenn es sehr anstrengend ist. Aber unsere Kunden, unsere Händler leben auch davon, dass wir sie auch in diesen Zeiten gut versorgen.

Wie gehen sie mit Lob um? Sparsam? Großzügig? Oder stehen Sie auf dem Standpunkt: „Nicht geschimpft ist Lob genug“?

Hartmut Fischer „Net gschimpft isch gnuag globt“ kenne ich irgendwie aus dem Schwabenland. Ich denke, da habe ich noch Luft nach oben.

Wie oft reißt Ihnen der Geduldsfaden?

Hartmut Fischer Ich glaube selten, aber da sollten Sie vielleicht lieber meine Kollegen oder meine Familie fragen ...

Wie divers ist eigentlich Ihre Firma?

Hartmut Fischer Wichtig sind hoch motivierte, gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das zählt.

Welche Frau hat Sie in Ihrem Leben besonders beeinflusst? („Meine Mutter“ gilt nicht.)

Hartmut Fischer Mein Onkel … ok, passt nicht ganz zur Frage. Aber er konnte mich motivieren, mich anzustrengen, als ich eher lustlos unterwegs war. Wie? Frage ich mich auch.

Welche Frau nötigt Ihnen in der Öffentlichkeit besonders viel Respekt ab? („Angela Merkel“ gilt nicht.)

Hartmut Fischer Menschen, die sich mit viel Engagement einsetzen und erfolgreich sind. Das Geschlecht steht da nicht im Vordergrund.

Aber ich kann Ihnen auch eine Frau nennen. In Brasilien hat Heide Kirst mit ihrem Mann aus dem Nichts eine Behindertenschule für Autisten aufgebaut. Ohne staatliche Unterstützung, wie wir sie hier kennen. Unter schwierigsten Randbedingungen begann es in ihrer dafür leer geräumten Garage. Sie konnte Spendengelder akquirieren und heute können in zwei Häusern jüngere und ältere Autisten tagsüber betreut werden. Wir, aber auch Stihl Brasilien, unterstützen die „Associacao Pandorga“. Ich kann hier direkt sehen, wie die Spenden für Gutes verwendet werden.

Wie kriegen Sie das eigentlich hin mit der Vereinbarung von Familie und Beruf?

Hartmut Fischer Indem Familie und Job im Vordergrund stehen. Mit einer Familie, die mir den Rücken stärkt, mir Freiheiten gibt. Und ich versuche, für die Familie da zu sein.

Haben Sie jemals gedacht: In der Hose seh ich irgendwie komisch aus?

Hartmut Fischer Nach dem Studium war der Gedanke, im Anzug anzutreten – vorsichtig formuliert –, ungewohnt. Der Start in der Vorentwicklung war dann aber eher ein fließender Übergang.

Wann waren Sie zuletzt verunsichert?

Hartmut Fischer Bei der Frage, ob ich an diesem Interview wirklich teilnehmen soll.

Gibt es Momente, in denen Sie die ganze Verantwortung auch gerne einfach mal los wären?

Hartmut Fischer Nein.

Wie gehen Sie mit Fehlern um? Den eigenen, meinen wir.

Hartmut Fischer Theoretisch versuche ich, aus Fehlern zu lernen und aus Fehlern, die weh tun, lernt man häufig am nachhaltigsten. Mein Umfeld sagt mir aber, dass ich in einer Erstreaktion auch schon mal gerne ablenke und auf Fehler anderer hinweise. Hilft aber nicht.

Würden Sie uns eine Entscheidung verraten, die Sie heute nicht mehr so treffen würden?

Hartmut Fischer Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, nur ohne Kontrolle. So gesehen passen die Entscheidungen, auch wenn es das eine oder andere Mal im Nachhinein bessere Möglichkeiten gegeben hätte.

Und welche war die beste bisher?

Hartmut Fischer Der Start bei Stihl.

Beenden Sie folgenden Satz: „Wenn es keine Gewerkschaften gäbe, dann …“

Hartmut Fischer … wäre manches einfacher, nicht unbedingt besser. Eine konstruktive Partnerschaft hilft allen, schließlich haben wir letztendlich doch die gleichen Ziele. Wir dürfen unsere Position im weltweiten Wettbewerb nicht vergessen, andere Länder haben auch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ausruhen ist Rückschritt, und verlorene Jobs kommen nicht wieder.

Wenn Sie nicht an Ihrem jetzigen Platz wären – welche Firma oder Einrichtung würden Sie gerne leiten?

Hartmut Fischer Im Laufe meines Arbeitslebens habe ich mir natürlich hin und wieder darüber Gedanken gemacht. Aber Stihl hatte immer die besseren Antworten. Siehe: Was war Ihre beste Entscheidung.

Herr Fischer. Herzlichen Dank!

Läuft wie am Schnürchen: Die Stihl-Produktion in Weinsheim. Foto: Fritz-Peter Linden