Wirtschaftsförderung : Ausbildung, Innovation und digitale Vernetzung

Trier IRT-Mitgliederversammlung stellt Weichen für neue Projekte 2020.

(red) Die Initiative Region Trier e.V. (IRT) hat auf ihrer Mitgliederversammlung eine Reihe neuer Vorhaben zur Förderung von Wirtschaft, Kultur und gesellschaftlichem Engagement auf den Weg gebracht und eine passende Budgetplanung aufgestellt. Große Schwerpunktthemen sind im laufenden Jahr die Ausbildungsförderung, die Innovationskraft regionaler Unternehmen sowie die regionalen Digital-Hub-Initiativen. Eine Fülle weiterer, bereits in den Vorjahren bewährter Aktionen und Veranstaltungsformate ergänzt die Liste der von den Mitgliedern beschlossenen Projekte.

Die erste Jahreshälfte 2020 ist bereits verstrichen, und die Corona-Pandemie hat auch in der Region Trier lange Zeit vieles zum Erliegen gebracht. Umso mehr wolle man jetzt den Blick nach vorne richten und mit Energie anpacken, kündigte der IRT-Vorstandsvorsitzende Joachim Streit an.

Die Initiative Region Trier e. V. (IRT) wurde 1994 von den vier Landkreisen der Region, der Stadt Trier, der Industrie- und Handelskammer Trier, der Handwerkskammer Trier sowie der Bitburger Brauerei gegründet. Heute ist die IRT eine erfolgreiche und breit in der Region verankerte Public-Private-Partnerschaft, in der öffentliche Institutionen, Verwaltungen, Hochschulen, Unternehmen, Banken und engagierte Einzelpersonen eine effektive Basis zur Zusammenarbeit finden.

Bereits im Vorjahr hat die IRT den Digitalen Ausbildungsatlas für die Region Trier an den Start gebracht. Diese Datenbank hält alle Ausbildungsstellen, die bei der am Projekt beteiligten Handwerkskammer (HWK) sowie Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier gemeldet sind, für die Online-Suche bereit. In diesem Jahr kommen nun auch die Ausbildungsplätze aus den Branchen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und der Landwirtschaftskammer hinzu. Zusätzlich erhalte der Digitale Ausbildungsatlas einen Relaunch mit verbesserter Optik und weiteren Funktionen, stellte IRT-Geschäftsführer Kevin Gläser den Mitgliedern vor.