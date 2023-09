Arbeitsmarkt Weiterbildung steigert Job-Chancen

„Die Präsenzmesse in der Agentur für Arbeit Trier haben wir in diesem Jahr neu konzipiert und um viele spannende Aktionen erweitert,“ macht Organisatorin Isabell Juchem den Messebesuch schmackhaft. In diesem Jahr präsentieren sich erstmals rund 50 Betriebe und Bildungseinrichtungen der Region. Im direkten Gespräch mit Arbeitgebern können Messegäste erfahren, welche Einstiegsmöglichkeiten Unternehmen bieten, wie Bewerbungsverfahren aussehen und welche Weiterbildungsmöglichkeiten es in den einzelnen Betrieben und Berufsfeldern gibt. Bildungsträger geben einen Überblick über die beruflichen Weiterbildungskurse und deren Teilnahmemöglichkeiten. Darüber hinaus erhalten Bürgerinnen und Bürger an unterschiedlichen Beratungsinseln Unterstützung bei allen Fragen rund ums Berufsleben. Egal ob Berufseinstieg in Deutschland mit Flucht- und Migrationshintergrund, Wiedereinstieg nach der Familienphase, Quereinstieg oder Aufstieg, für jedes Anliegen stehen professionelle Beratungskräfte zur Verfügung. Ein besonderes Highlight im Messeprogramm sind die Angebote „Bewerbungstipps“ und „Online-Tools“: Expertenteams verraten, wie Jobsuchende im Bewerbungsverfahren punkten und im Vorstellungsgespräch überzeugen können. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher ganz moderne Internetangebote zur individuellen Karriereplanung, Weiterbildung und Jobsuche kennenlernen und direkt vor Ort mit professioneller Unterstützung ausprobieren.