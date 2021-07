Zahlen vom Arbeitsmarkt : Kollegen gesucht: So viele offene Stellen gab es noch nie

Kollegen gesucht: So viele offene Stellen gab es noch nie

In der Region werden viele Arbeitnehmer gesucht – und damit auch viele Vorstellungsgespräche geführt, wie auf unserem Symbolfoto. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Trier Der Arbeitsmarkt in der Region Trier erholt sich. Überraschend: Unternehmen wollen trotz der Corona-Pandemie immer mehr Arbeitnehmer einstellen.

„Eine deutliche Erholung in der Wirtschaft der Region Trier“, stellt Heribert Wilhelmi, Chef der Arbeitsagentur Trier für den Sommermonat Juli fest. Während in früheren Jahren eher eine leichte Flaute auf dem Arbeitsmarkt herrscht, weil Bewerbungsverfahren pausieren und kaum neues Personal eingestellt wird, ist die Lage derzeit auf stabilem Niveau. So ist die Arbeitslosigkeit um 113 auf 10.874 Menschen zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es sogar 2054 Menschen weniger. Die Arbeitslosenquote ist leicht rückläufig und liegt bei 3,7 Prozent.